This '90s reboot of a '60s sci-fi anthology series featured an episode with Molly Ringwald as a woman looking for revenge for her murdered sister.
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