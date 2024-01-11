В ЗАГС назвали самые необычные имена, данные детям в Новосибирске в декабре 2023

У жителей региона сохраняется мода на старые русские и иностранные имена.Управление по делам ЗАГС Новосибирской области назвало самые необычные имена, которыми родители называли новорожденных детей в декабре 2023 года.
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