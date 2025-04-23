Минобороны отчитались об уничтожении БПЛА

Согласно заявлению ведомства, инцидент произошел 23 апреля в период с 20:00 до 21:00 по московскому времени Российские средства противовоздушной защиты (ПВО) в течение часа уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата.
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