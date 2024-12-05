👍Работу депутатов и чиновников предложили оценивать на «Госуслугах», - пишет Газета.ру. Законопроект внесла в Госдуму фракция «Новые люди».
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👍Работу депутатов и чиновников предложили оценивать на «Госуслугах», - пишет Газета.ру. Законопроект внесла в Госдуму фракция «Новые люди».