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Алькарас – 18-й игрок, пропускающий первый ТБШ после дебютного титула такого уровня

Первая ракетка мира Карлос Алькарас пропустит Australian Open из-за травмы. В Мельбурне он должен был провести первый «Большой шлем» после US Open, где он выиграл первый титул такого уровня.

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