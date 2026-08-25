«Бьют безбожно»: очевидец рассказал о ночных украинских атаках на Крым и Геленджик. Ко всему еще бензиновый кризис

«Бьют безбожно»: очевидец рассказал о ночных украинских атаках на Крым и Геленджик. Ко всему еще бензиновый кризисКурортные города — Геленджик и Новороссийск, а также соседний Крым — стали мишенью для регулярных ударов со стороны киевского режима.