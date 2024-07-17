Почему скрипят тормозные колодки? Можно ли протачивать тормозные диски?

Может ли работать вакуумный усилитель при заглушенном моторе?Да, но недолго. В шланге, связывающем усилитель с впускным трубопроводом двигателя, установлен клапан, препятствующий потере вакуума при остановке мотора.
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