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Мэрия Барнаула ищет подрядчика на открытие Шукшинского фестиваля и другие мероприятия

Мэрия Барнаула ищет подрядчика на открытие Шукшинского фестиваля и другие мероприятия

Подрядчик должен будет организовать День славянской письменности, хоровой форум "Барнаульский камертон", Пушкинский день России, День памяти и скорби, всероссийскую акцию "Лучи Победы" и открытие фестиваля "Шукшинские дни на Алтае" Барнаульский комитет по культуре ищет подрядчика для проведения сразу нескольких городских мероприятий.

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