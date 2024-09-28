WADA требует дисквалифицировать первую ракетку мира Синнера

Теннисиста требуют отстранить на один — два года.фото: si.robi/wikiрedia.org--> Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), требуя дисквалифицировать первую ракетку мира Янника Синнера, сообщает 28 сентября пресс-служба организации.
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