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Царьград

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Замглавы МИД России опроверг слухи о предложениях Зеленского

Замглавы МИД России опроверг слухи о предложениях Зеленского

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил об отсутствии информации о предложении Владимира Зеленского по взаимному прекращению ударов по объектам в Черном море, подчеркнув, что идеи о перемирии в СМИ далеки от целей России по установлению мира на Украине.

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