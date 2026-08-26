Замглавы МИД России опроверг слухи о предложениях Зеленского

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил об отсутствии информации о предложении Владимира Зеленского по взаимному прекращению ударов по объектам в Черном море, подчеркнув, что идеи о перемирии в СМИ далеки от целей России по установлению мира на Украине.
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