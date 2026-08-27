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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Рафиньи 4 (3+1) очка в 2 турах Ла Лиги. Форвард «Барсы» забил «Атлетику»

Рафинья Диас забил три гола в двух первых матчах Ла Лиги . Сегодня форвард «Барселоны» открыл счет в игре с « Атлетиком » (1:0, первый тайм).

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