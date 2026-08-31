Кузьмичёв рассказал о травме Баринова и сроках восстановления

22 августа в матче ЦСКА и «Локомотива» полузащитник Дмитрий Баринов получил травму колена. Его агент Владимир Кузьмичёв сообщил, что окончательный диагноз будет известен через две недели после повторного МРТ, когда спадет опухоль.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Русскому патриоту...
- Передозировка "Се...
- Дикий медведь при...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым