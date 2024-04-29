SEC подала иск против биткоин-майнера Geosyn и его соучредителей

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск в отношении компании Geosyn и её соучредителей, Калеба Уорда и Джереми Макнатта, обвиняя их в мошенничестве и незаконном распространении ценных бумаг.
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