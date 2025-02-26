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Грабитель являлся трижды. На Маврикии местные жители грабят русских туристов

Грабитель являлся трижды. На Маврикии местные жители грабят русских туристов

Распоясавшиеся бандиты врываются по ночам и угрожают живущим на виллах расправойЖертвами неадекватных грабителей всё чаще становятся русские туристы и русскоговорящие местные жители на острове Маврикий.

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