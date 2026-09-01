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Владимирские новости

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Экс-военком Владимира осужден на 8 лет за взятку

Экс-военком Владимира осужден на 8 лет за взятку

Экс-военком города Владимира Виктор Молоданов, начинавший карьеру в 2001 году, осужден на 8 лет за получение взятки.

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