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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дикиджи о турнире в Токио: «Прием здесь чудесный. Вчера замечательно провели день, Петя Гуменник сказал, что хочет погулять – я хвостиком за ним»

Российский фигурист Владислав Дикиджи  назвал чудесным прием на турнире Kinoshita Group Cup, который проходит в Токио.

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