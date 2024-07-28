Аспинэлл защитил титул временного чемпиона UFC в тяжелом весе

Том Аспинэлл за минуту уничтожил Кертиса Блэйдса. В ночь с 27 на 28 июля в Манчестере прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 304, в ходе которого в октагон вышли временный чемпион промоушена в тяжелом весе Том Аспинэлл и Кертис Блэйдс.
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