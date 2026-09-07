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Су-57 доказал преимущество в реальном бою, заявил глава «Рособоронэкспорта»

Су-57 доказал преимущество в реальном бою, заявил глава «Рособоронэкспорта»

Генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что российский истребитель пятого поколения Су-57 доказал свои преимущества в реальных боевых условиях.

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