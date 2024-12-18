К месту ЧП в Черном море выйдут три плавсредства

КРАСНОДАР, 19 декабря. /ТАСС/. Ожидаемое в четверг снижение порывов ветра позволит выйти трем плавсредствам к месту ЧП с танкерами в Черном море для разведки и установки боновых заграждений при обнаружении маслянистых пятен и их купирования.