К месту ЧП в Черном море выйдут три плавсредства

КРАСНОДАР, 19 декабря. /ТАСС/. Ожидаемое в четверг снижение порывов ветра позволит выйти трем плавсредствам к месту ЧП с танкерами в Черном море для разведки и установки боновых заграждений при обнаружении маслянистых пятен и их купирования.
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