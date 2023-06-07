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РБК: переплаты невысыпающимся россиянам достигли 3,5 трлн рублей в год

РБК: переплаты невысыпающимся россиянам достигли 3,5 трлн рублей в год

Невысыпающиеся сотрудники демонстрируют спад производительности. По подсчетам экспертов из Аналитического центра НАФИ переплаты таким работникам в России за год составили 3,5 триллиона рублей.

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