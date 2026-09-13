Том Холланд вошёл в тройку самых кассовых актёров по мировым сборам

Том Холланд, которому в 2026 году исполнилось 30 лет, поднялся до третьей позиции в рейтинге самых кассовых актёров по сборам фильмов с его участием в главных ролях, сообщает Peopletalk.
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