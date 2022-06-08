В ВВО особое внимание уделяется подготовке прапорщиков и сержантов

В ВВО особое внимание уделяется подготовке прапорщиков и сержантов

Проводимые занятия являются своеобразным экзаменом, на котором проверяется уровень готовности к обучению подчиненного личного состава.

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