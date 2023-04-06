Popcaketv

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«Попросила прощение», — депутат Худяков заявил о возвращении Пугачевой на родину без Галкина*

«Попросила прощение», — депутат Худяков заявил о возвращении Пугачевой на родину без Галкина*

Алла Пугачева улетела из России около года назад, но россияне не могут забыть главную звезду эстрады и не верят в то, что она по-настоящему готова навсегда покинуть любимую родину, где развивалась, вставала на ноги, растила детей и строила жизнь.

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