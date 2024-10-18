После гибели двух парней на конвейере задержаны мастер цеха и бизнесмен

В ближайшее время им будет предъявлено обвинение. В Новосибирской области в рамках расследования уголовного дела, возбужденного после гибели двух человек на предприятии в Искитиме, задержаны подозреваемые.
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