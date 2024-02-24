Алла Пугачева в первый день весны выпустит новый альбом

Примадонна давно завершила свою музыкальную карьеру, однако нашла новый способ заработка. Певица с февраля 2022 года проживала в Израиле вместе со своим мужем Максимом Галкиным* и их двумя детьми – двойняшками Лизой и Гарри.
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