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Алла Пугачева в первый день весны выпустит новый альбом

Алла Пугачева в первый день весны выпустит новый альбом

Примадонна давно завершила свою музыкальную карьеру, однако нашла новый способ заработка. Певица с февраля 2022 года проживала в Израиле вместе со своим мужем Максимом Галкиным* и их двумя детьми – двойняшками Лизой и Гарри.

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Комментарии
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ИГ
Ирина Галивец
Вот пусть в Израиле, Литве и выпускает! Нам то это зачем? Чтоб очередной раз выслушивать ее оскорбления? Или кому-то очень не терпится к ее ручке опять приложиться?
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9 час.

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