Анна Седокова подала на развод с третьим мужем

Певица Анна Седокова разводится с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Как сообщает Telegram-канал Shot, исполнительница подала заявление в мировой суд — его зарегистрировали в прошлую среду, 16 октября.
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