Андрей Рогатнев прокомментировал «зачистку» наблюдателей в Воронеже

Центральный и Советский районные суды Воронежа отказали в удовлетворении исков кандидатов от КПРФ к территориальным избирательным комиссиям.
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