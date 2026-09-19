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Воронежские новости

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Андрей Рогатнев прокомментировал «зачистку» наблюдателей в Воронеже

Андрей Рогатнев прокомментировал «зачистку» наблюдателей в Воронеже

Центральный и Советский районные суды Воронежа отказали в удовлетворении исков кандидатов от КПРФ к территориальным избирательным комиссиям.

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