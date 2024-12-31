16 лучших полнометражных мультфильмов 2024 года

Каким был для вас 2024 год? Надеемся, что продуктивным, интересным и полным ярких впечатлений. И в анимационном плане всё было любопытно — за прошедшие 12 месяцев зрителям показали множество увлекательных историй.
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