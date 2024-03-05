Хейли: Трамп не думает об американском народе, он только говорит о себе

Кандидат о Республиканской партии на выборах президента США и по совместительству бывший постоянный представитель Штатов при ООН Никки Хейли выступила с критикой в адрес своего соперника экс-главы Белого дома Дональда Трампа, который подчеркнул, что является жертвой.