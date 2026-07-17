‼️🇷🇺🔥Армия России сжигает сухогрузы и ж/д составы врага ▪️ «Герани» поразили в Черном море очередной сухогруз, который шел в порт «Черноморск» Одесской области для доставки военного груза для ВСУ.
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‼️🇷🇺🔥Армия России сжигает сухогрузы и ж/д составы врага ▪️ «Герани» поразили в Черном море очередной сухогруз, который шел в порт «Черноморск» Одесской области для доставки военного груза для ВСУ.
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