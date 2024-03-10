«Более 80 тысяч»: Канада намерена передать Украине списанные авиационные ракеты

Канада одобрила передачу Украине подлежащих утилизации авиационных ракет, заявил в интервью телеканалу «Прямой» бывший заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.
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