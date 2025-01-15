Ралли-шоу на культиваторах

Это вам не в кабине авто сидеть или на мотоцикле жать на газ, мчась на безумной скорости. Здесь все открыто, и грязь летит прямо в лицо, хотя и передвигается техника не так быстро, как желали бы их владельцы.
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