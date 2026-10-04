За рулем
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За рулем

10 971 подписчик

Как отменить штраф за нарушение ПДД, которого не было

Как отменить штраф за нарушение ПДД, которого не было

Комплексы фотовидеофиксации с каждым годом становятся умнее, вот только ошибки за ними водятся до сих пор.

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