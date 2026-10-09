Трусова убрала второй четверной прыжок перед произвольной программой

Фото: соцсети фигуристки Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) планирует исполнить произвольную программу на Мемориале Дениса Тена в Алматы с одним четверным прыжком.
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