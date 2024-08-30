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Цены на машины в России могут вырасти на 30% к концу года

Цены на машины в России могут вырасти на 30% к концу года

Стоимость автомобилей до конца текущего года может увеличиться на 30%. Об этом россиян предупредил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, передает &quot;ФедералПресс&quot; со ссылкой на autonews.

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Комментарии
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Лариса Поплавская
То, что дорожают машины квартиры и др. вещи, нас уже не удивишь.  Жаль только что САМА ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ обесценивается дальше некуда. То мигрантов на голову посадили, то чинуши навороваться не могут, артисты  и блогеры бедные  с милионными долгами перед налоговыми....
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