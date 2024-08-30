Цены на машины в России могут вырасти на 30% к концу года

Лариса Поплавская

То, что дорожают машины квартиры и др. вещи, нас уже не удивишь. Жаль только что САМА ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ обесценивается дальше некуда. То мигрантов на голову посадили, то чинуши навороваться не могут, артисты и блогеры бедные с милионными долгами перед налоговыми....