Стоимость автомобилей до конца текущего года может увеличиться на 30%. Об этом россиян предупредил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, передает "ФедералПресс" со ссылкой на autonews.
Цены на машины в России могут вырасти на 30% к концу года
Комментарии
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Лариса Поплавская
То, что дорожают машины квартиры и др. вещи, нас уже не удивишь. Жаль только что САМА ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ обесценивается дальше некуда. То мигрантов на голову посадили, то чинуши навороваться не могут, артисты и блогеры бедные с милионными долгами перед налоговыми....
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