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Bloomberg: ВПК Ирана сохранил свои мощности

Bloomberg: ВПК Ирана сохранил свои мощности

Ирану удалось сохранить свои заводы по производству ракет и беспилотников, несмотря на многомесячные бомбардировки США и Израиля, сообщили Bloomberg осведомленные официальные лица на условиях анонимности.

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