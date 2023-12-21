Бывший президент Франции отказался считать Депардье гордостью страны

Бывший президент Франции Франсуа Олланд отказался называть актера Жерара Депардье гордостью страны. Он сделал заявление после слов действующего президента Франции Эммануэля Макрона, который выступил против лишения актера ордена Почетного легиона и назвал его гордостью Франции.