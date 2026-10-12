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ФедералПресс

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«Зависает и включает музыку»: россияне жалуются на сбои в работе колонки Алисы

«Зависает и включает музыку»: россияне жалуются на сбои в работе колонки Алисы

МОСКВА, 12 октября, ФедералПресс. Россияне жалуются, что умная колонка «Алиса» работает с перебоями: она долго думает и не всегда может выдать ответ.

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