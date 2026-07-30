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Газета.ру

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Intel и Fortinet анонсировали чип Security Processor 6 для защиты от хакеров

Intel и Fortinet анонсировали чип Security Processor 6 для защиты от хакеров

Компании Intel и Fortinet объявили о стратегическом сотрудничестве по разработке нового специализированного чипа Fortinet Security Processor 6 (SP6), предназначенного для повышения производительности и эффективности средств киберзащиты.

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