Intel и Fortinet анонсировали чип Security Processor 6 для защиты от хакеров

Компании Intel и Fortinet объявили о стратегическом сотрудничестве по разработке нового специализированного чипа Fortinet Security Processor 6 (SP6), предназначенного для повышения производительности и эффективности средств киберзащиты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии