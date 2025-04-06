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Большунов и Терентьева выиграли тур «Большой Вудъявр»

Лыжные гонки Тур «Большой Вудъявр» (финал Кубка России) Апатиты и Кировск Общий зачет После 6 гонок из 6 Женщины 1.

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