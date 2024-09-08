Прогноз китайского гороскопа Бацзы на неделю с 9 по 15 сентября Алёна ЮрьеваНа предстоящей неделе с 9 по 15 сентября 2024 года китайский астролог Маргарита Богатова, опираясь на древнюю систему «Бацзы» (Восемь иероглифов судьбы), дает оптимистичный прогноз.
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