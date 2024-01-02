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Второй «Холоп», «Мастер и Маргарита» и еще 9 фильмов января

Второй «Холоп», «Мастер и Маргарита» и еще 9 фильмов января

Выбор редакции Кино-Театр.РуВ начале Нового 2024-го года зрители посмотрят на большом экране сиквел «Холопа», свежую экранизацию «Мастера и Маргариты» Михаила Булгакова, игровой ремейк классического мультфильма «Бременские музыканты» и новые работы Софии Копполы, Ивана Твердовского и Аличе Рорвахер.

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