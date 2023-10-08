Экс-аналитик ЦРУ Макговерн назвал гиперзвуковые ракеты РФ неуязвимыми

ТАСС/EPA Гиперзвуковые ракеты впервые дали России невиданное стратегические преимущество перед США, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн, оценивая слова президента РФ Владимира Путина на площадке клуба "Валдай" об испытаниях сверхзвукового оружия.
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