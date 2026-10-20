❕ Крымские работодатели не смогут повторно получить компенсацию за простой сотрудников в период ЧС «Если работодатель уже получил выплату из того же источника на те же цели, претендовать на эту меру поддержки он не сможет», — пояснила в эфире «Радио Крым» заместитель министра труда и социальной защиты региона Елена Лось.
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