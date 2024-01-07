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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Егор Закроев: «Осокина и Грицаенко среди наших пар были готовы к чемпионату России лучше всех. По ситуации со шнурком – партнер не досмотрел»

Фигурист Артем Грицаенко выступает в парном катании с Елизаветой Осокиной. На турнире в Челябинске им пришлось прервать произвольную программу, за что пара получила 5 баллов штрафа.

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