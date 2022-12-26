«Бессильная злоба Америки»: участников СВО, приехавших на территорию США, будут отдавать под суд без экстрадиции. Янки адекватны?

Вы посмотрите. Что происходит - американские паршивцам, проживающим за океаном в другой части Света, никак не даёт покоя обстановка в европейской части очень далёкого от них континента.
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