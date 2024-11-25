Самолет с российскими туристами загорелся при посадке в аэропорту Анталии. ЧП произошло с лайнером Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут».
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Самолет с российскими туристами загорелся при посадке в аэропорту Анталии. ЧП произошло с лайнером Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут».