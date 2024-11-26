Стало известно о подготовке «СКА Арены» к Кубку Первого канала

Состязания пройдут с 12 по 15 декабря Борт отечественного производства установлен на петербургской «СКА Арене», он заменил световой борт, пострадавший в результате пожара в июне нынешнего года, рассказали в пресс-службе арены.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии