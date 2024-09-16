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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Барса» продлит с Ямалем контракт до 2030-го на улучшенных условиях, когда Ламину исполнится 18 лет. Зарплату поднимут уже в этом сезоне (Marca)

Как сообщает Marca, следующим летом, когда Ямалю исполнится 18 лет, каталонский клуб подпишет с вингером новый контракт до 2030 года на существенно улучшенных условиях, «соответствующих ценности и производительности игрока».

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