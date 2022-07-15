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«Сан-Хосе» подписал Беннинга на 4 года и 5 млн долларов, Штурма на 3 года и 6 млн и Нутиваару на год и 1,5 млн

«Сан-Хосе» подписал Мэтта Беннинга, Нико Штурма и Маркуса Нутиваару. 28-летний защитник Беннинг получил контракт на 4 года с кэпхитом 1,25 миллиона долларов.

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